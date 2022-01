Il Cortocircuito in onda oggi su Twitch con chiacchiere a ruota libera sui fatti della settimana

Il Cortocircuito ritorna oggi pomeriggio con un nuovo appuntamento. La nostra storica rubrica settimanale in diretta su Twitch andrà in onda dalle 17:00 alle 18:30 in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e in collegamento Francesco Serino, costretto a casa in quarantena.

La puntata di oggi sarà incentrata su chiacchiere a ruota libera sui fatti della settimana, con focus su alcune delle news più interessanti uscite nel corso degli ultimi giorni. Si discuterà ad esempio, della questione del comparto grafico arretrato di Leggende Pokémon Arceus, addirittura paragonato a quello di un gioco del 1999 da Digital Foundry, e dei risultati finanziari di Microsoft e della divisione Xbox.

Spazio anche alla salatissima multa dell'AGCOM a GameStop per la vendita di PS5 in bundle, di Sega che abbandona definitivamente il settore degli arcade e dei piani futuri di Sony e del suo Project Spartacus, il nuovo servizio ad abbonamento che potrebbe mettersi in competizione con il Game Pass.

Insomma, argomenti attuali e molto interessanti, che verranno discussi tutti insieme senza soluzione di continuità. Infine oggi tornerà il CCOFF: il Cortocircuito Off, con i migliori commenti di YouTube.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!