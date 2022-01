Microsoft: crescita di Xbox Game Pass e first party nel nuovo resoconto fiscale

Il settore videogiochi di Microsoft è cresciuto nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, trainato da Xbox Game Pass e dai titoli first party, i cui risultati hanno compensato il declino dei titoli third party. I dati provengono dal resoconto ufficiale della compagnia, in cui si parla di una crescita complessiva del settore videogiochi dell'8% (anno su anno).

La voce più interessante, comunque, è quella dei contenuti e servizi, che ha visto i ricavi crescere del 10%, nonostante l'anno precedente avesse fatto registrare una crescita marcatissima a causa della pandemia con relativi lockdown. Nel trimestre indicato, a crescere sono stati soprattutto i titoli first party e gli abbonamenti all'Xbox Game Pass, mentre i titoli di terze parti sono calati.

Parlando di hardware, la crescita dei ricavi è stata del 4%, trainata dall'altissima domanda di Xbox Series X e S.

Nel periodo dato, l'intera Microsoft ha prodotto ricavi per 51,7 miliardi di dollari, cresciuti del 20% anno su anno. I proventi di gestione sono stati 22,2 miliardi di dollari, con una crescita del 24% anno su anno, mentre i profitti sono stati 18,8 miliardi di dollari, cresciuti del 21% rispetto all'anno passato. L'utile diluito per azione è stato di 2,48 dollari ed è aumentato del 22% rispetto all'anno precedente.