Final Fantasy 7, busto di Sephiroth a dimensioni originali ha i capezzoli e sono felici di vedervi

FantasyToys Studio ha mostrato un nuovo prodotto davvero particolare: un busto di Sephiroth, il cattivo di Final Fantasy 7, di dimensioni 1:1 che ha una caratteristica particolare, notata subito dai videogiocatori: i capezzoli turgidi. Cosa lo avrà mai reso così felice di vederci?

Il busto in sé è alto 65cm ed è fatto di silice, tessuto cucito a mano, acrilico, PVC e una base in resina. Si tratta di un prodotto unico, modellato così bene che è quasi un peccato tenerlo vestito, data anche la cura posta proprio nella realizzazione di dettagli minuti come i capezzoli.

Pagina di FantasyToys - Sephiroth 1:1 Bust

Purtroppo per i fan, nessun opera di FantasyToys è in vendita. Eppure i suoi lavori sono davvero eccellenti. Oltre al cattivo per eccellenza di Final Fantasy VII, sono stati realizzati busti di Aerith, sempre dallo stesso gioco, Kratos da God of War, Leon Kennedy da Resident Evil, Arthur Morgan da Red Dead Redemption 2 e Ellie da The Last of Us 2.

La comunità di appassionati del titolo di Square Enix ha risposto con grande interesse al busto, facendo anche molta ironia su quello strano dettaglio.