Xbox: il 2021 è stato il suo anno migliore di sempre

Il 2021 è stato l'anno migliore di sempre per Xbox, ossia la divisione videogiochi di Microsoft, capace di battere il 2020, anno in cui era già cresciuta notevolmente. Ad analizzare i numeri della compagnia è stato Daniel Ahmad, conosciuto anche come ZhugeEx, che ha tirato le somme dopo l'emersione dei dati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2022.

In generale, la divisione Xbox ha prodotto ricavi di 16,28 miliardi di dollari nel corso dell'anno, con una crescita del 17,7% rispetto all'anno precedente.

I ricavi provenienti dall'hardware sono stati 3,7 miliardi di dollari (+63,3%), con Series S che ha fatto meglio di quanto previsto, andando a placare la domanda di Xbox Series X, insoddisfatta dai problemi di scorte. Da notare, che nel 2021 Microsoft ha venduto quasi solo console di ultima generazione, dato che la produzione di Xbox One è stata fermata l'anno precedente. In totale, Ahmad ha calcolato che la base installata delle nuove Xbox Series dovrebbe ammontare a circa 12 milioni di unità.

I ricavi del settore Contenuti e Servizi, invece, sono stati di 12,6 miliardi di dollari (+8,8%) e hanno rappresentato il 77% dei ricavi di Xbox. A fare meglio sono stati i titoli first party e l'Xbox Game Pass, che hanno fatto segnare una grossa crescita rispetto all'anno precedente. Le vendite dei titoli di terze parti sono invece calate.