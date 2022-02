Dying Light 2: Stay Human, le cinque novità del sequel raccontate al PS Blog

Dying Light 2: Stay Human presenta cinque novità rispetto al primo episodio della serie, e gli sviluppatori di Techland hanno volute raccontarle ai microfoni del PlayStation Blog. Cosa cambierà nell'atteso sequel?

Dotato di una sceneggiatura da 350.000 parole e 40.000 linee di dialogo, Dying Light 2: Stay Human innoverà il franchise sotto il profilo del parkour, del combattimento, del ciclo giorno / notte, della città e delle scelte.

"Il parkour è stata una delle meccaniche principali sin dal Dying Light originale e Dying Light 2 Stay Human la espande ampiamente, raddoppiando il numero di mosse di parkour che sarete in grado di apprendere nel corso del gioco", ha scritto l'autrice Marta Szczechowska.

"Ci sono ventiquattro abilità da sbloccare nell'albero delle abilità di parkour e ognuna di esse aumenta notevolmente sia la velocità che l'abilità. Per raggiungere alcuni luoghi, però, sarà necessario un piccolo sforzo aggiuntivo, richiedendo un mix di abilità di parkour e parapendio."

Per quanto riguarda combattimento e armi, "Dying Light 2 Stay Human incoraggia costantemente la creatività in tutti gli aspetti del vostro viaggio e, così come si possono unire le mosse di parkour agli strumenti, come il parapendio, si possono combinare anche con le abilità di combattimento."

"Per non parlare di tutti i diversi modi di approcciarvi alle lotte! Sarete silenziosi e furtivi? Attaccherete a distanza con un arco? O vi lancerete facendo un gran rumore? La scelta spetta a voi. Aggiungeteci una vasta gamma di armi, mods e potenziamenti e potrete stare certi che ogni incontro sarà unico."

Dying Light 2: Stay Human, una sequenza di combattimento

"Cercate il Craftmaster negli HUB principali, nelle strutture e negli insediamenti per modificare e potenziare armi e modelli. Anche gli accessori sono potenziali, comprese molotov, coltelli da lancio o esche. Vuoi ottenere il massimo dagli accessori consumabili? Puoi migliorare anche grimaldelli, medicine e potenziamenti. Anche la tua serie di strumenti Nightrunner può essere potenziata, inclusi il parapendio, il rampino e la torcia UV."

"Il ciclo ciclo del giorno e della notte, conosciuto in Dying Light, appare in Dying Light 2 Stay Human in modo ancora più ricco. Le regole generali durante il giorno sono simili: i mostri si nascondono negli edifici e i banditi rappresentano la principale fonte di pericolo per le strade."

"Di notte, però, le cose sono un po' diverse. Ci sono due attività completamente nuove che potrete incontrare mentre vagate per le strade della Città dopo il tramonto: Night Chases e le GRE Anomalies. Non appena verrai visto da un Howler, questo passerà l'allarme agli altri Infetti nelle vicinanze e inizierà una caccia notturna. Per sopravvivere, dovrete dare il massimo, soprattutto se i Virals si uniscono alla caccia."

Dying Light 2: Stay Human, una delle creature che troveremo nel gioco

"Questi mostri sono più veloci e molto più agili e possono anche arrampicarsi sui tetti per seguirvi, quindi fate attenzione. Più a lungo dura la caccia e più creature si uniranno, fino a che non dovrete fare i conti con la sfida estrema, i Volatiles. La vostra unica via di fuga? Fuggite in una zona sicura e nascondetevi sotto una lampada UV."

"Le GRE Anomalies sono aree speciali corrotte dai Revenants, potenti mostri che possono rianimare i morti intorno a loro. I loro covi sono estremamente pericolosi, ma li troverete lì solo di notte. Se avete intenzione di affrontarne uno, preparatevi attentamente per una dura lotta. Tuttavia, nel caso riusciste a emergerne vincitori, sarete in grado di accaparrarvi degli inibitori. Ne vale la pena? Spetta a voi deciderlo."

"Vasta, verticale, viva, la Città è uno degli ultimi bastioni dell'umanità, e anche se la civilizzazione è tornata ai livelli del Medioevo, i suoi relitti possono essere ancora trovati in giro per la città. Murali, vecchie lettere, note o persino registrazioni audio vi porteranno costantemente alla mente il passato della Città."

"Ora la gente sta cercando di recuperare la propria routine, ritrovandosi in questo nuovo mondo ambientato tra il moderno e il medievale con elementi di entrambe le epoche allo stesso tempo. Ma la Città continua a cambiare e voi avrete un ruolo cruciale nel decidere che forma acquisterà."

Dying Light 2: Stay Human, la Città vista durante il parkour

"Uno dei modi per farlo è con le Abandoned Structures, vecchi edifici deserti che aspettano solo che voi li ristrutturiate e decidiate a quale fazione consegnarli. In base alla vostra decisione di assegnare un'area ai Peacekeepers o ai Survivors, la vostra scelta si rifletterà nell'aspetto delle Abandoned Structures, i PNG che incontrerete all'interno e le missioni che avrete a disposizione lì. Finisci il gioco più volte per scoprire tutti i segreti e sfide della Città. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire."

"In Dying Light 2 Stay Human, le vostre scelte e azioni danno forma al mondo di gioco, alla sua storia, i rapporti tra personaggi e persino il panorama della Città. Nei panni di Aiden, provate a raggiungere il vostro obiettivo, ma avrete anche l'opportunità di aiutare chi vi circonda e di influenzare il loro futuro. Con chi allearvi, di chi fidarvi, chi aiutare: tutte queste decisioni cambieranno il mondo del gioco."

"Siete curiosi di vedere che effetto avrebbero sulla Città azioni e decisioni alternative? Entrate nel gioco di un amico in modalità cooperativa per vedere in cosa differisce il loro mondo dal vostro. Potete persino condividere la vostra opinione nel momento di fare grandi scelte, anche se poi la decisione finale spetterà sempre a loro. Naturalmente potrete invitare amici nel vostro mondo per fare lo stesso."