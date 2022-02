Team17 abbandona il progetto MetaWorms NFT dopo le polemiche

Team17 ha annunciato l'intenzione di abbandonare il progetto MetaWorms NFT dopo le polemiche delle ultime settimane, pubblicando sui social un messaggio rivolto ai propri utenti.

Appena ieri Aggro Crab ha deciso di interrompere i rapporti con Team17 perché considera gli NFT una truffa, ma è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che già in precedenza il publisher inglese è stato sommerso da critiche più o meno colorite.

"Team17 annuncia oggi la fine del progetto MetaWorms NFT", si legge nel post pubblicato dallo studio. "Abbiamo ascoltato i nostri fan, i partner sviluppatori, le nostre comunità e le preoccupazioni che hanno espresso, prendendo la decisione di fare un passo indietro rispetto al mercato degli NFT."

È chiaro che chiunque abbia deciso di entrare nel settore degli NFT lo abbia fatto con l'intenzione di monetizzare quello che si pone come l'ultimo trend dell'informatica, ma ogni singolo annuncio in tal senso è stato puntualmente accolto da critiche.

Immaginiamo dunque che la posizione di Team17 sia destinata a non rimanere isolata, e in particolare le aziende più piccole difficilmente potranno gestire la pressione di una scelta che oggi come oggi appare decisamente impopolare.