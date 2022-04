Pokémon GO: Ditto è ovunque con l’evento Pesce d’aprile 2022

Niantic ha deciso a modo suo di omaggiare la tradizione del Pesce di Aprile con un omonimo evento a tempo limitato di Pokémon GO. Per tutta la giornata odierna Ditto, il Pokémon trasformista, apparirà ovunque e in qualsiasi momento, anche sotto mentite spoglie!

Fino alle 23:59 di oggi, venerdì 1° aprile 2022 sarà disponibile una ricerca speciale a tema in tre fasi. E già la descrizione è tutto un programma:

"Il Professor Willow ha bisogno dell'aiuto degli Allenatori per nuove ricerche speciali. O almeno... così crediamo. È davvero il Professor Willow? Siete veramente i suoi fidati Allenatori? Non siamo più in grado di capire cosa in realtà è un Ditto o meno."

Pokémon GO, l'evento Pesce di Aprile 2022

Ditto non solo apparirà normalmente allo stato selvatico, ma assumerà anche le sembianze di altri Pokémon, tra cui Ekans, Gastly, Natu, Surskit, Finneon, Dwebble e Swirlix. Insomma, preparatevi a incontrare molti impostori oggi e magari con un po' di fortuna potreste persino imbattervi in un Ditto cromatico.

Sempre durante l'evento potrete ottenere una serie di adesivi a tema Ditto facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio di Pokémon GO.