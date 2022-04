Il Cortocircuito di oggi parla di schiaffi, Fedez e linguaggio del corpo

Finalmente Alessio Pianesani ha preso il controllo della scaletta de Il Cortocircuito, oggi pomeriggio live su Twitch dalle 17:00 alle 18:30, per parlare dell'argomento che ama di più, l'unico di cui capisce qualcosa: il gossip. Quindi aspettatevi una puntata particolarmente accesa, in cui tirerà fuori il meglio della sua cultura enciclopedica sugli argomenti inutili.

Il primo tema della giornata sarà lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, valutato dal punto di vista sociale e atletico. È stato un bel gesto fatto per difendere la donna che ama o solo uno sfogo egotico di un maschilista imbevuto di patriarcato? Che volete che ne sappiano il già citato Pianesani, Pierpaolo Greco e Francesco Serino? Comunque sia proveranno a dire la loro esaminando la sequenza dello schiaffo fotogramma per fotogramma, evitando nel frattempo di avere erezioni. Fortunatamente insieme a loro ci sarà un super ospite: Francesco Di Fant, esperto di linguaggio del corpo, che potrà dare sicuramente indicazioni più puntuali sull'argomento.

Il secondo tema della giornata sarà Fedez, con tutto quello che gli è successo nelle ultime settimane: la malattia, l'ospedalizzazione, la guarigione e il suo attaccamento alla famiglia. A condire il tutto ci sarà l'oroscopo, una novità assoluta per Il Cortocircuito. Se volete sapere cosa vi accadrà in futuro, non mancate... oppure mancate così almeno sarete sicuri che non sprecherete un'ora e mezza della vostra vita dietro a tre cialtroni.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

