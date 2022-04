Kirby e la Terra Perduta: lancio migliore di sempre per la serie, in Giappone

Con 380.000 copie vendute, Kirby e la Terra Perduta è risultato essere il lancio migliore di sempre per la serie di titoli con protagonista la palla rosa in Giappone. A rilevarlo è stato il sito Game Data Library, che si occupa proprio di raccogliere e conservare i dati relativi all'industria dei videogiochi.

Come potete leggere nella tabella, in seconda posizione troviamo Kirby Super Star Ultra per Nintendo DS con 260.087 copie, risalente al 2008. Da notare che è molto staccato rispetto a Kirby e la Terra Perduta, di ben 120.000 copie circa. Distacco molto maggiore di quello che c'è tra la seconda e la terza posizione, ossia Kirby 64: The Crystal Shards, che vendette 245.508 copie nel 2000.

Il capitolo che ha fatto peggio tra quelli presenti in classifica è Kirby & the Rainbow Curse per Wii U, che vendette solo 33.334 copie nel 2015. Interessante anche il risultato di Kirby Star Allies per Nintendo Switch, che nel 2018 vendette 223.811 copie.

Da notare che Kirby e la Terra Perduta è il secondo lancio migliore del 2022 in Giappone (almeno finora). Meglio ha fatto solo Leggende Pokémon Arceus, mentre la palla rosa ha battuto il Tarnished, visto che Elden Ring si trova in terza posizione. Questo dovrebbe dare ancora una volta conto di quanto sia popolare Nintendo Switch in Giappone.