Deus Ex: la sceneggiatura del film cancellato è trapelata online

Deus Ex: Human Revolution doveva avere un film, con regia affidata a Scott Derrickson e Robert Cargill, prima che il tutto venisse cancellato, e oggi è riemersa parte della sceneggiatura originale liberamente consultabile online, pubblicata dal sito FTW!

Questo ci consente di dare un'occhiata a quella che sarebbe potuta essere la pellicola dedicata alla serie Deus Ex, e in particolare al reboot di Eidos Montreal, Deus Ex: Human Revolution.

Deus Ex, il protagonista Adam Jensen in un'illustrazione

Nel 2012 il film era ancora in fase di pre-produzione, ma un paio di anni dopo il progetto venne definitivamente abbandonato, tuttavia alcuni documenti sono rimasti a testimonianza del lavoro svolto dalla coppia Derrickson e Chargill, che avevano collaborato in quel periodo anche a Sinister.

La storia riprende quella del gioco, con protagonista Adam Jensen, un poliziotto che, ferito gravemente in missione, si ritrova salvato da un complesso intervento che lo trasforma a tutti gli effetti in un cyborg, con parti cibernetiche innestate al posto degli arti e altri potenziamenti applicati.

Non è l'unico a ritrovarsi in tale situazione, nonostante sia uno dei pochi che "non l'ha chiesto", come sostiene lui stesso nell'intro del gioco: nel mondo di Deus Ex, gli umani si fanno potenziare varie parti del corpo e innestare capacità cerebrali maggiori per poter avere dei vantaggi, tanto da dare il via a una guerra costante e più o meno palese tra gli esseri umani "puri" e i "modificati".

Nonostante l'ambientazione del gioco e lo script avessero esaltato Derrickson, la sua chiamata a dirigere il primo Doctor Strange fece crollare tutto il progetto, di cui oggi rimane uno stralcio di sceneggiatura consultabile su FTW! A questo indirizzo, tanto per intravedere cosa sarebbe potuto essere il film di Deus Ex.

Purtroppo, anche dal punto di vista videoludico la serie è ferma a Deus Ex: Mankind Divided del 2016, con Eidos che, nel frattempo, è stata impegnata su altri progetti, da Shadow of the Tomb Raider al recente Marvel's Guardians of the Galaxy, in attesa che Square Enix decida di dare un nuovo via libera alla serie fantascientifica.