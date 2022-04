Xbox Series X: Microsoft ha pagato i fornitori per assicurarsi più chip, per Nick Baker

Nonostante sia Xbox Series X che PS5 siano difficili da trovare nei negozi, senza dubbio la console di casa Redmond negli ultimi mesi ha potuto contare su un numero di restock maggiore rispetto al passato. Stando a quanto affermato da Nick Baker, aka Shpeshal_Nick, nell'ultimo podcast di XboxEra ciò è dovuto a degli investimenti fatti da Microsoft per assicurarsi la priorità nelle fornitura dei chip necessari all'assemblaggio di Xbox Series X.

Per chi non lo sapesse, i microchip sono componenti utilizzati da gran parte dei prodotti dell'elettronica di consumo e non solo, incluse le console. Negli ultimi anni sono diventati sempre più difficili da reperire (date uno sguardo al nostro approfondimento sulla crisi dei semiconduttori) e ciò è fondamentalmente il motivo principale della scarsa disponibilità di Xbox Series X e PS5 nei negozi.

Stando alle fonti di Nick Baker sin dall'aprile dello scorso anno Microsoft ha aumentato gli investimenti per l'approvvigionamento di semiconduttori, siglando accordi commerciali con i fornitori.

Xbox Series X

"Intorno ad aprile dello scorso anno, ho ricevuto un messaggio che affermava che Microsoft avrebbe avuto parecchie console disponibili ad autunno. E così è stato, giusto?", afferma Baker.

"Microsoft ha pagato per avere la priorità per i chip dalle fabbriche, il che è il motivo per cui abbiamo visto e stiamo vedendo tutt'ora una disponibilità maggiore di Xbox Series X... per me è stato un investimento intelligente."

Prendente con le pinze le informazioni condivise da Nick Baker in quanto non è possibile verificarne la veridicità. Detto questo, accordi commerciali come quelli citati qui sopra sono fondamentalmente all'ordine del giorno, dunque non ci sarebbe nulla di strano se venissero confermati in qualche modo.

C'è da dire che effettivamente la disponibilità di Xbox Series X sembra in aumento e pochi giorni fa la console è stata disponibile su Amazon negli USA, scalando le classifiche di vendita di Amazon. Inoltre, Xbox Series X è stata anche la console più venduta a marzo 2022 nel Regno Unito, battendo PS5 e Nintendo Switch.