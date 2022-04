PUBG: Battlegrounds, l'update 17.1 re-introduce la mappa Sanhok nella sua forma originale

A pochi giorni dal lancio dell'Update 17.1 di PUBG: Battlegrounds, gli sviluppatori di Krafton hanno svelato che tra le varie novità introdotte con l'aggiornamento di aprile ci sarà anche la versione originale della mappa Sanhok.

Fondamentalmente si tratta della versione 1.0 della mappa, lanciata sui server pubblici a giugno del 2018, e che dunque sarà identica a come era in origine, inclusi alcuni punti di interesse rimossi del tutto con gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione. Andrà a sostituire la versione aggiornata di Sanhok, che a quanto pare non è particolarmente apprezzata dalla community.

PUBG: Battlegrounds, Sanhok

"L'aspetto di Sanhok di quando è stata pubblicata per la prima volta farà il suo ritorno in questo aggiornamento", recita il messaggio di Krafton sul sito ufficiale di PUBG.

"Sono stati apportati sia piccoli che grandi cambiamenti con i numerosi aggiornamenti passati con l'obiettivo di creare un gameplay equilibrato e migliorare la mappa, ma il nostro monitoraggio continuo dei feedback dei giocatori ci ha fatto capire che la Sanhok rielaborata non stava ottenendo i risultati sperati. Pertanto, abbiamo deciso di riportare Sanhok al suo aspetto originale e lavorare per migliorarlo partendo dalle basi."

L'update 17.1 di PUBG: Battleground introdurrà anche la nuova stagione competitiva e l'ACE32, un fucile con munizioni da 7.62mm caratterizzato dal basso rinculo, nonché varie modifiche al bilanciamento e alle dinamiche di gioco. Sarà disponibile su PC a partire dal 13 aprile e dal 21 aprile per le versioni console del battle royale.

Rimanendo in tema, di recente i personaggi di Nier: Automata e Replicant sono arrivati su PUBG: Battlegrounds grazie a un evento crossover.