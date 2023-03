Bleak Faith: Forsaken ha rubato animazioni di Elden Ring? Gli sviluppatori rispondono

Bleak Faith: Forsaken è stato da poco pubblicato su PC, PS4 e Xbox e, rapidamente, sono emersi online dei report secondo i quali il gioco utilizza delle animazioni rubate da Elden Ring e Dark Souls. Lo studio ha quindi spiegato esattamente cosa sia successo.

In breve, gli autori di Bleak Faith: Forsaken hanno svelato di aver acquistato - come già avevano annunciato in precedenza - alcune animazioni e alcuni asset generici (come delle rocce) tramite l'Epic Marketplace. La colpa non sarebbe quindi del team, ma delle persone che hanno estratto le animazioni da Elden Ring e le hanno vendute tramite il negozio di Unreal Engine.

Precisamente, il team ha scritto: "Siamo sempre stati trasparenti riguardo all'uso dell'Epic Marketplace per le animazioni di qualità e che si adattano al nostro tema [...] Le uniche altre cose di Epic Marketplace che utilizzo sono VFX generici che sarebbero state uno spreco di tempo da ricreare, dato che avrei realizzato cose praticamente identiche, e cose così generiche (come alcune rocce) che non richiedevano una direzione artistica. L'intero mondo [di Bleak] è stato costruito a mano, con il 10% degli asset grafici realizzati da qualcun'altro."

Un facile esempio di animazioni presenti in Bleak Faith: Forsaken è presente nel video qui sotto. Pare che le animazioni siano state estratte dai giochi di FromSoftware tramite un software chiamato DS Anim Studio, che non è però pensato per "rubare" animazioni e usarle in giochi commerciali. Il creatore di questo strumento ha segnalato anche dove trovare sul Marketplace gli asset rubati.

Al momento della scrittura, le animazioni sono ancora disponibili all'acquisto, quindi è possibile che vari giochi in sviluppo si ritroveranno a utilizzare involontariamente delle animazioni di Elden Ring e Dark Souls.

Ecco infine il trailer di lancio su PC per il soulslike di Archangel Studios.