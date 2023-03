Bleak Faith: Forsaken, trailer di lancio su PC per il soulslike di Archangel Studios

Bleak Faith: Forsaken è disponibile su PC via Steam, come conferma il trailer di lancio del soulslike sviluppato da Archangel Studios, ambientato in un mondo dark fantasy inquietante e pieno di insidie da cui dovremo difenderci.

Nella nostra anteprima di Bleak Faith: Forsaken, diverso tempo fa, abbiamo parlato di un prodotto all'apparenza solido, con un inedito focus sull'esplorazione che potrebbe differenziarlo dalle altre esperienze simili, pur senza spiccare sul piano artistico e tecnico.

Nel gioco ci troveremo a vagare fra le macerie di un open world inospitale e interconnesso, l'Omnistructure, dove ogni passo viene accompagnato da un'atmosfera tesa e dietro ogni angolo potrebbe celarsi un nemico pronto ad assalirci. Saremo abbastanza scaltri e coraggiosi da sopravvivere?

Il sistema di combattimento di Bleak Faith: Forsaken fa leva sulla posizione, il tempismo e la gestione corretta delle risorse, proponendo una sfida non banale, specie quando arriveremo a incontrare i potenti boss che presidiano gli scenari.

A nostra disposizione diverse classi, ognuna con le proprie caratteristiche peculiari, e una progressione in stile RPG che ci permetterà di sviluppare un personaggio forte e resistente, sposando al meglio il nostro stile di gioco.