Street Fighter 6, un trailer panoramico presenta Ed nel dettaglio

Disponibile a partire dal 27 febbraio, Ed è un "cattivo ragazzo della boxe con poteri psichici", definizione che lo descrive in maniera piuttosto accurata: i suoi pugni sono devastanti , così come le sue abilità speciali.

Un futuro promettente

Dopo Rashid e A.K.I., Ed si pone come il ventunesimo personaggio a entrare nel roster di Street Fighter 6. Il suo debutto verrà accompagnato da uno scenario inedito, Ruined Lab, ambientato in un laboratorio in rovina della Shadaloo.

Siamo tuttavia ancora all'inizio di un supporto post-lancio che promette grandi cose e preannuncia un futuro radioso per il nuovo episodio della serie Capcom. Avete letto la nostra recensione di Street Fighter 6?