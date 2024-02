Mario Vs. Donkey Kong, ecco il trailer di lancio su Nintendo Switch

Mario Vs. Donkey Kong è disponibile a partire da oggi in esclusiva su Nintendo Switch, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio, in questo caso particolarmente simpatico.

Il video sembra infatti impostato come una televendita americana, con tanto di "ma aspetta, c'è di più!" utilizzato al fine di snocciolare le meccaniche e le situazioni che impreziosiscono questo remake del classico per Game Boy Advance.

Accolto dalla stampa internazionale con voti ottimi ma con qualche eccezione, Mario Vs. Donkey Kong propone un riuscito mix tra piattaforme e puzzle che non mancherà di entusiasmare i fan delle produzioni Nintendo.