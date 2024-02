Octopath Traveler 2 per PlayStation in sconto a un ottimo prezzo su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Octopath Traveler 2 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 37%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma parliamo di un solo euro di differenza. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Octopath Traveler 2

Nella nostra recensione di Octopath Traveler 2 vi abbiamo spiegato che "Acquire ha migliorato la formula di Octopath Traveler sotto ogni aspetto, trovando finalmente la quadra." A nostro parere, si tratta di un gioco non particolarmente dissimile dal primo capitolo e non possiamo non consigliarlo a chiunque abbia apprezzato il precedente, visto che ne è una versione migliorata.