Nintendo Switch: quali giochi acquistare con i Saldi 'Il Divertimento Continua'

Quando ci si trova di fronte a sconti su migliaia di giochi, come quelli che stiamo vedendo in questi giorni con l'iniziativa " Il Divertimento Continua " su Nintendo Switch, l'imbarazzo della scelta può essere paralizzante, nel tentativo di selezionare cosa acquistare. Per questo motivo proviamo a dare qualche consiglio indirizzando l'attenzione su titoli specifici, anche se bisogna considerare che una selezione del genere sarà inevitabilmente parziale perché è impossibile comprendere tutti i generi, i gusti e le voglie in un'unica lista limitatissima. Vediamo dunque prima 5 giochi che possono essere considerati tra i più interessanti in virtù di importanza, data d'uscita recente e tasso di sconto applicato, e poi un elenco di altri titoli che dovrebbero comunque essere presi in considerazione.

Paper Mario: The Origami King

Paper Mario: The Origami King ha uno stile cartaceo veramente particolare

Andiamo con ordine e partiamo, ovviamente, da Mario: c'è una sezione degli sconti dedicata proprio all'idraulico italo/americano e, tra le offerte, spicca Paper Mario: The Origami King, forse uno dei titoli meno in vista dell'icona Nintendo, e che anche per questo motivo merita di essere riscoperto in questa occasione. Mario e compagni escono dalla comfort zone del gioco a piattaforme e si avventurano, in questo caso, in una bizzarra avventura con elementi da gioco di ruolo e combattimenti a turni, in un mondo che sembra interamente costruito di carta.

Partito come un bizzarro esperimento all'epoca di Nintendo 64, Paper Mario ha continuato ad evolversi di capitolo in capitolo, fino ad arrivare a questo The Origami King, che rappresenta l'apice stilistico della particolare interpretazione "cartacea" del mondo di gioco. Tra enigmi, abilità speciali, combattimenti scenografici e situazioni bizzarre, il nostro primo consiglio riguarda proprio questo strano spin-off mariesco, che potete conoscere meglio nella nostra recensione di Paper Mario: The Origami King.

