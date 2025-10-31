Università italiane in orbita con SpaceX: nasce una nuova alleanza per la ricerca scientifica

Elon Musk torna a guardare all'Italia, ma questa volta con un obiettivo più nobile della semplice esplorazione spaziale: sostenere la ricerca scientifica delle università italiane grazie al programma Dragon di SpaceX.

Il celebre veicolo spaziale, in grado di trasportare tonnellate di carico verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con costi contenuti e un tasso di successo del 100% negli attracchi, diventa ora un alleato prezioso per gli atenei italiani.

Le prime collaborazioni coinvolgono tre eccellenze accademiche: l'Università di Roma Tor Vergata, l'Università di Trieste e l'Università di Pavia. Ognuna di esse è protagonista di progetti innovativi con ricadute concrete sulla salute e sul benessere delle persone.