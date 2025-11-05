Nintendo Switch 1 sarà messa fuori produzione ora che tutti comprano Switch 2? Il presidente risponde

Nintendo Switch 2 è ovviamente la console di punta della compagnia di Kyoto in questo momento e i dati di vendita più recenti, che parlano di oltre dieci milioni di unità già vendute, lo rendono più che chiaro. Ci sono però ancora tantissimi giocatori che non solo non hanno ancora comprato Nintendo Switch 2 ma che non hanno mai toccato un Nintendo Switch 1.
Per alcuni, potrebbe essere il momento giusto per recuperare la vecchia console a prezzi bassi e giocare a un'intera generazione di titoli risparmiando il più possibile. C'è però da chiedersi se Nintendo abbia intenzione di impegnare le proprie risorse e le fabbriche per la produzione di Nintendo Switch 1.
Nintendo Switch 1 non sarà più prodotta?
Una risposta arriva dal presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che ha brevemente parlato dell'argomento mentre presentava i risultati finanziari dell'attuale generazione.
Furukawa ha affermato: "Sebbene il nostro focus commerciale si sposterà su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch ha mantenuto un ritmo di vendite costante anche dopo il lancio del suo successore a giugno. Tenendo conto della domanda dei consumatori e del contesto economico, continueremo a vendere l'hardware Nintendo Switch."
In breve, tranquilli, Nintendo Switch 1 non va da nessuna parte. I dati di Nintendo confermano che la vecchia console è ancora desiderata e che le vendite sono ancora più che sufficienti per giustificare la produzione di nuove unità. Ci vorrà un po' di tempo, supponiamo, perché la grande N decida di bloccare la creazione di Nintendo Switch 1.
Infine, il presidente di Nintendo ha svelato perché hanno creato Switch 2 e non una console completamente nuova.