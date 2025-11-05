Nintendo Switch 1 sarà messa fuori produzione ora che tutti comprano Switch 2? Il presidente risponde

Nintendo Switch 2 è ovviamente la console di punta della compagnia di Kyoto in questo momento e i dati di vendita più recenti, che parlano di oltre dieci milioni di unità già vendute, lo rendono più che chiaro. Ci sono però ancora tantissimi giocatori che non solo non hanno ancora comprato Nintendo Switch 2 ma che non hanno mai toccato un Nintendo Switch 1.

Per alcuni, potrebbe essere il momento giusto per recuperare la vecchia console a prezzi bassi e giocare a un'intera generazione di titoli risparmiando il più possibile. C'è però da chiedersi se Nintendo abbia intenzione di impegnare le proprie risorse e le fabbriche per la produzione di Nintendo Switch 1.