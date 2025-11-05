Il presidente di Nintendo svela perché hanno creato Switch 2 e non una console completamente nuova

Nintendo è una compagnia che ama rischiare e innovare e la maggior parte delle generazioni hanno visto l'arrivo di console completamente nuove, come stile e funzionalità. Nel caso di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, però, ha semplicemente evoluto la stessa idea precedente.
Perché a questo giro ha preferito fare così? La risposta arriva da Nintendo stessa ed è legata alle aspettative dei fan e degli sviluppatori.
Le parole del presidente di Nintendo su Switch 2
A parlarne è Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo, che ha affermato: "Nintendo Switch, distribuita nel 2017, ha offerto nuove forme di gioco uniche e diversificate per oltre otto anni. Basata sul concetto di 'giocare sempre, ovunque e con chiunque', è stata una piattaforma di videogiochi dedicata che combina le caratteristiche di una console domestica e di un sistema portatile."
"I consumatori di tutto il mondo hanno apprezzato Nintendo Switch per i tre diversi stili di gioco che offre: modalità TV, modalità portatile e modalità tavolo. Per questo motivo, abbiamo ritenuto importante che il sistema successivo ampliasse ed evolvesse le caratteristiche uniche e il potenziale di Nintendo Switch."
"Abbiamo anche compreso che, con una maggiore capacità di elaborazione, possiamo supportare ulteriormente gli sviluppatori nel dare vita alle loro idee nuove e innovative. Con questo in mente, abbiamo progettato Nintendo Switch 2 come una piattaforma hardware più potente, basata sui punti di forza di Nintendo Switch, per soddisfare le ambizioni creative degli sviluppatori di software."
Segnaliamo poi che Nintendo ha svelato le impressionanti vendite di Nintendo Switch 2, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza.