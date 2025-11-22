My Hero Academia: All's Justice torna nel trailer "Siamo qui"

Bandai Namco e Byking hanno pubblicato un nuovo trailer, intitolato "Siamo qui" di My Hero Academia: All's Justice, il prossimo titolo dedicato alla celebre serie giapponese. Il gioco permette di rivivere l'arco narrativo finale dell'opera, ponendo i giocatori al centro della guerra tra eroi e cattivi. In questa nuova esperienza d'azione 3D, i combattimenti sono strutturati in spettacolari scontri 3 contro 3, con un sistema di battaglia affinato che valorizza le abilità uniche dei personaggi.
Modalità storia
La modalità storia racconta gli eventi conclusivi di My Hero Academia: si potrà rivivere "il coraggio di Bakugo contro All For One", la "lotta interiore e la determinazione di Deku nel suo confronto finale, e molte altre scene iconiche".
My Hero Academia: All's Justice vanta il più grande roster mai visto nella serie videoludica, includendo tutti gli studenti della Classe 1-A, Pro Heroes come Mirko e Best Jeanist, oltre ai Villain principali come Shigaraki, Dabi e lo stesso All For One, nelle loro versioni più potenti.
Il gameplay ruota attorno all'uso strategico dei Quirk, potenziati dalla meccanica "Rising", che aumenta forza, velocità e opzioni offensive. I giocatori possono combinare le abilità dei vari personaggi per creare sinergie, concatenare combo e cambiare eroe al volo per ottenere vantaggi tattici.
Oltre alla storia principale, la modalità Team-Up Mission permette di vivere la quotidianeità degli eroi insieme a Deku e ai suoi compagni. Completandola, si sblocca Archives Battle, che consente di rivivere combattimenti celebri dell'intera saga.
My Hero Academia: All's Justice uscirà il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.