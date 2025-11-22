My Hero Academia: All's Justice torna nel trailer "Siamo qui"

Bandai Namco e Byking hanno pubblicato un nuovo trailer, intitolato "Siamo qui" di My Hero Academia: All's Justice, il prossimo titolo dedicato alla celebre serie giapponese. Il gioco permette di rivivere l'arco narrativo finale dell'opera, ponendo i giocatori al centro della guerra tra eroi e cattivi. In questa nuova esperienza d'azione 3D, i combattimenti sono strutturati in spettacolari scontri 3 contro 3, con un sistema di battaglia affinato che valorizza le abilità uniche dei personaggi.