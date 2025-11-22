Steam Machine ha già una skin custom che la trasforma nel cubo da compagnia di Portal

Dbrand e Jsaux Gaming , due aziende molto note nell'ambito degli accessori da gaming, hanno annunciato cover e skin personalizzate per la nuova Steam Machine , presentata da Valve qualche giorno fa insieme al nuovo Steam Controller e al visore Steam Frame. Era noto che il dispositivo avesse la scocca rimovibile, quindi era solo questione di tempo prima che arrivassero delle personalizzazioni. Una delle più ovvie, vista la forma, era la skin da Cubo da compagnia di Portal , che inevitabilmente è arrivata.

Personalizzabile da chiunque

Sull'onda dell'hype generato dall'annuncio, Dbrand ha anticipato la sua skin "Companion Cube", mentre Jsaux ha mostrato prototipi di cover con schermo e-ink e un possibile LCD.

La skin "Companion Cube"

Valve di suo ha dichiarato che renderà pubblici i file di progettazione, così che chiunque abbia una stampante 3D possa creare le proprie cover. Inoltre, la Steam Machine è altamente modificabile, essendo di fatto un PC mosso da SteamOS, il sistema operativo di Valve basato su Linux: supporta SSD M.2 2280, permette di sostituire la RAM SODIMM da 16GB (con qualche smontaggio) e può essere riformattata installando altri sistemi operativi.

Nonostante non ci siano ancora prezzo e data di uscita, complici le turbolenze del mercato delle RAM e altri fattori macroeconomici, l'interesse per Steam Machine è altissimo. Se avrà un prezzo competitivo, potrebbe diventare un grande successo, con un mercato di accessori personalizzati destinato a crescere.