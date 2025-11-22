Hideaki Anno ha svelato le prime idee avute per il finale della serie Rebuild di Evangelion

Per commemorare il ritorno nei cinema giapponesi dei film della serie Rebuild of Evangelion , l'account ufficiale di Studio Khara ha rivelato che il concept originale del regista Hideaki Anno per il finale della storia era molto diverso dagli eventi del film conclusivo, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Un finale diverso

Immaginiamo che non ci sia bisogno di avvertire, visto il titolo della notizia. Comunque, lo facciamo lo stesso: da qui in avanti si daranno grosse anticipazioni su Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. Se non volete averne, non leggete oltre.

"Questo appuntamento mensile con Eva commemora la riproiezione della serie di film Rebuild of Evangelion." Spiega il post dello studio su X. "L'immagine qui sotto mostra l'idea originale di Hideaki Anno per il finale di Rebuild of Evangelion, elaborata durante le fasi di pianificazione e produzione della serie cinematografica. Questo documento, intitolato "Appunti per la versione cinematografica di EVA", è stato scritto 20 anni fa, il 20 novembre 2005."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nella sua dichiarazione, Anno ha spiegato: "All'inizio immaginavo Rebuild of Evangelion come un montaggio che avrebbe proposto un finale alternativo. Gli episodi dal 20 in avanti dell'anime sarebbero stati rimontati per tener conto del nuovo finale.

Il finale nella versione iniziale, in una bozza molto grezza, prevedeva uno scontro tra gli EVA di Kaworu e Shinji. Questo culminava con Shinji che perdonava Kaworu dopo che quest'ultimo aveva ucciso Gendo Ikari, che si era fuso con Asuka e gli Adams, insieme all'Unità EVA-02. Dopo molti cambi di direzione, non avrei mai immaginato fino al settembre 2018 che il finale si sarebbe svolto alla stazione di Ube-Shinkawa."

Mentre nella versione cinematografica di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time il mondo viene resettato da Shinji e Kaworu muore, la versione più antica del finale prevedeva che Gendo Ikari, il padre di Shinji, si assimilasse con Asuka e gli Adams all'interno dell'EVA-02. Le azioni di Gendo avrebbero portato Kaworu Nagisa a ucciderlo, evento che avrebbe poi innescato uno scontro tra Shinji e Kaworu nei rispettivi EVA. Nel finale originale Shinji avrebbe perdonato Kaworu.