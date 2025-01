I bagarini starebbero già creando problemi alla collaborazione Neon Genesis Evangelion x McDonald

In Giappone McDonald e Neon Genesis Evangelion hanno collaborato per la creazione di una linea di prodotti dedicati alla catena di fast food. Il risultato però è stato che i bagarini hanno subito cercato di guadagnare sulla situazione.

Cosa sappiamo dell'attività dei bagarini di Neon Genesis Evangelion x McDonald

Come riportato dalla testata Oricon JP, sembra che l'esclusiva linea di prodotti sia "sotto attacco" da parte dei bagarini in Giappone. Nel dicembre 2024 si è tenuta una lotteria per selezionare i vincitori del set di figurine. Nonostante i vincitori siano stati annunciati solo il 16 gennaio 2025 e le unità non siano disponibili per il ritiro fino al 20 gennaio, i siti giapponesi di rivendita hanno visto la comparsa di proposte di vendita dei set a un prezzo compreso tra 12.000 e 20.000 yen, ovvero da 74 a 124 euro. Considerate che il set costa circa 3.900 Yen, ovvero 24 euro.

I prodotti delle linea McDonald x Neon Genesis Evangelion

Da quando le inserzioni hanno iniziato a spuntare online, i fan di Evangelion più scontenti hanno cercato di esortare gli altri fan a non acquistare i prodotti esclusivi dai bagarini. Alcuni commenti includono frasi come: "I mech della lotteria di McDonald [Evangelion] vengono rivendute a un prezzo troppo alto su Mercari [ndr, un sito di rivendita]! Il ritiro inizierà il 20, quindi chiunque le metta in vendita ora dovrebbe essere segnalato visto che non ha ancora in mano il prodotto".

Purtroppo non si tratta di una situazione sorprendente. I prodotti a tiratura limitata oramai vengono presi di mira dai bagarini e, spesso, questi riescono a guadagnare perché vi è sempre qualche fan disposto a sborsare cifre esagerate. Perlomeno pare che i bagarini di PS5 Pro abbiano dovuto vendere la console in perdita.