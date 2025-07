My Hero Academia: All's Justice è stato annunciato con un trailer, è il nuovo action basato sulla serie

My Hero Academia: All's Justice è stato annunciato con un trailer per PC, PS5 e Xbox Series X|S, come primo titolo all'interno dello showcase dedicato a Bandai Namco andato in scena questa sera: si tratta di un nuovo gioco d'azione incentrato sulla celebre serie di manga/anime.

Si tratta di un gioco in stile picchiaduro a squadre, ovvero una sorta di tag team in cui dobbiamo formare una squadra composta da tre combattenti e farla combattere contro altri nemici assortiti, con la possibilità di passare da uno all'altro e combinare tra loro i diversi poteri, o quirk specifici.

Essendo incentrato praticamente sull'ultima stagione della serie, anche il trailer potrebbe rappresentare uno spoiler per chi non fosse aggiornato con gli eventi, ma mette chiaramente in scena degli eventi alquanto epici seguendo la storia originale.