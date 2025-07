Xbox ha oltre 40 giochi in sviluppo al momento, dice Microsoft

Qui viene naturale aggiungere "al momento" in fondo all'affermazione, considerando quanto accaduto in queste ore presso i team interni a Microsoft e quelle che potrebbero essere le conseguenze a breve termine.

La questione viene riferita precisamente in un passaggio della comunicazione di Booty in cui conferma la cancellazione di Perfect Dark, di Everwild e la chiusura di The Initiative : "Abbiamo più di 40 progetti in fase di sviluppo attivo, uno slancio continuo per i titoli in uscita quest'autunno e un solido programma per il 2026".

Dalla lettera di Matt Booty agli sviluppatori, diventata ormai una sorta di documento mistico a cui attingere per le informazioni riguardanti il vero e proprio bagno di sangue emerso in queste ore sui licenziamenti in Xbox Game Studios , emerge anche un'informazione che può essere considerata positiva, ovvero che ci sono oltre 40 giochi in sviluppo presso i team interni.

Dimensioni che restano colossali

In base a quanto riferito anche da Variety e altre fonti, in pratica tutti i giochi che sono stati mostrati nel corso del recente Xbox Games Showcase dovrebbero essere al sicuro e manderanno i periodi di uscita annunciati, insieme ad altri titoli annunciati in precedenza che non rientrano nelle cancellazioni confermate.

Fin qui, i giochi effettivamente cancellati sembrano essere "solo" Perfect Dark, Everwild e "altri progetti non ancora annunciati", tra i quali dovrebbe esserci un MMO di ZeniMax in sviluppo ormai da tempo e noto interamente come "Blackbird".

Per il resto, gli altri giochi noti non dovrebbero correre rischi, compresi anche State of Decay 3 e Marvel's Blade che erano comparsi come potenziali cancellazioni all'interno di voci di corridoio poi smentite.

Potrebbe sembrare strano guardando la situazione attuale, ma secondo diverse fonti anche la divisione hardware di Xbox sembra sia passata indenne da questa mandata di licenziamenti, così come altri team che non sono stati direttamente menzionati in documenti e leak emersi in queste ore.