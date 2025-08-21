2K Games conferma i tagli al personale per il team di BioShock 4, ma lo sviluppo prosegue

Le prime avvisaglie dei tagli al personale erano arrivate pochi giorni fa quando Rod Fergusson, l'ex general manager di Diablo 4, ha svelato che diventerà il nuovo capo della serie BioShock . La notizia è stata accolta positivamente, dato che Fergusson si rivelò una figura chiave nei mesi finali dello sviluppo di BioShock Infinite. Tuttavia, nel suo messaggio Fergusson ha parlato anche di una situazione difficile all'interno di Cloud Chamber a causa di una ristrutturazione dello studio . Anche un report di Bloomberg ha corroborato questo dettaglio, parlando di un imprecisato numero di sviluppatori licenziati . Nella giornata di ieri, un secondo report dalla stessa testata parla di 80 persone che hanno perso il proprio lavoro e un rinvio del gioco al tardo 2026 / inizio 2027 .

2K Games ha confermato la decisione di licenziare un numero imprecisato di sviluppatori di Cloud Chamber , lo studio che sta lavorando a BioShock 4 , condividendo con Eurogamer un memo interno scritto dal presidente della compagnia, David Ismailer, che parla di "ridurre le dimensioni del team", che nel mentre dovrà "rielaborare alcuni aspetti" del progetto.

BioShock 4 non è stato cancellato, ma lo sviluppo è stato prolungato per rivedere alcuni aspetti

Nel messaggio inviato allo staff, David Ismailer afferma che, nonostante la compagnia sia "entusiasta degli elementi fondamentali del gameplay", intende "rivedere alcuni aspetti centrali" del progetto, che evidentemente non hanno superato gli standard qualitativi interni dell'azienda. Per questo motivo, è stato deciso di ridimensionare il team per concentrarsi su questi elementi e di prolungare ulteriormente i tempi di sviluppo per assicurare la qualità del prodotto finale.

"BioShock è profondamente intrecciato nel tessuto di 2K," ha scritto Ismailer nell'email inviata allo staff. "È uno dei nostri franchise più amati, e rispettarne l'eredità e soddisfare le aspettative dei fan è fondamentale per il suo successo futuro.

Uno scorcio di Columbia, l'ambientazione di BioShock Infinite

"Il lavoro sul prossimo gioco di BioShock è in corso da diversi anni. Sebbene siamo entusiasti degli elementi fondamentali del gameplay, abbiamo deciso, insieme alla leadership dello studio, di rivedere alcuni aspetti che sono centrali per un gioco di BioShock. Per farlo, stiamo riducendo la dimensione del team di sviluppo, così da concentrarci su questo lavoro e dare al gioco più tempo per maturare".

"So che questa è una notizia difficile per tutti. Se il tuo ruolo è coinvolto, oggi riceverai comunicazione dal tuo manager o dalla leadership dello studio con i dettagli su liquidazione, servizi di carriera e risorse di supporto. Non esiste un modo facile per affrontare questa situazione, ma speriamo di fare tutto il possibile per sostenerti. Voglio ringraziare ciascuno di voi per la dedizione e il duro lavoro."