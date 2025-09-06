Nel Nintendo Direct di settembre potrebbero apparire tre giochi legati al “7” stando a un curioso rumor

Un dettaglio insolito, che ha subito acceso la fantasia dei fan sui social. Tra ipotesi più plausibili e speculazioni meno probabili, è emerso che esistono molti più giochi associabili al numero 7 di quanto si potrebbe pensare.

Dai nomi più scontati a quelli più fantasiosi

Tra le ipotesi più concrete spicca Final Fantasy 7 Remake: il gioco è atteso su Nintendo Switch 2 entro l'inverno e il Direct potrebbe essere l'occasione perfetta per annunciare la data ufficiale. Altro candidato papabile è 007: First Light, già confermato per Switch 2 e protagonista di una recente presentazione allo State of Play. Una nuova apparizione non è da escludere.

Tra i nomi di peso figura anche Call of Duty: Black Ops 7, in uscita il 14 novembre. Considerando l'accordo vincolante tra Microsoft e Nintendo per portare la serie su console Nintendo, il Direct potrebbe segnare il debutto della saga sulla nuova console.

Sui social come Reddit e X, i fan si sono sbizzarriti con teorie più fantasiose. C'è chi ipotizza il remake Dragon Quest 7, un progetto suggerito da Jason Schreier lo scorso luglio. Altri parlano di possibili conversioni di Ace Combat 7 e Resident Evil 7, oppure di titoli come Yakuza: Like a Dragon, dove il "7" è implicito. Non manca chi sogna l'annuncio di Ace Attorney 7, atteso da tempo dai fan della serie.

Partendo dalla premessa che si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze (del resto al momento non ci sono neppure delle conferme di un Direct a metà settembre), anche noi ci siamo lasciati ispirare e abbiamo ipotizzato qualche nome. Tropico 7 e Anno 117: Pax Romana, entrambi confermati su PC, PS5 e Xbox, potrebbero benissimo arrivare anche su Switch 2 e sfruttare i Joy-Con come mouse. Disgaea 7 Complete, già confermato per il 10 novembre, potrebbe trovare spazio nel Direct. E infine, per quanto improbabile, merita una menzione Killer 7: il cult di Goichi Suda potrebbe tornare sotto forma di classico GameCube nel catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

E voi? Quali giochi con il "7" pensate possano fare la loro comparsa nel prossimo Nintendo Direct? Fateci sapere le vostre teorie nei commenti.