Call of Duty: Black Ops 7 includerà delle mappe multiplayer di Black Ops 2 mai rimasterizzate prima d'ora

La conferma arriva da un breve video pubblicato sui social dove Scronce ha risposto ad alcune domande poste dai giocatori. Una per l'appunto chiedeva se vedremo il ritorno di altre mappe del capitolo del 2012 che finora non sono ancora tornate con il look rifatto. Il director ha risposto positivamente, ma senza aggiungere altri dettagli.

Matt Scronce, il design director di Treyarch, ha svelato che Call of Duty: Black Ops 7 includerà anche alcune mappe multiplayer provenienti dal Black Ops 2 che finora non erano mai state rimasterizzate .

Torneranno Yemen e Plaza?

Sappiamo già che torneranno Raid, Hijacked e Express, tre mappe storiche che però sono già apparse in altri capitoli recenti della serie. L'indicazione di Scronce lascia intendere che ci sarà almeno una mappa mai rimasterizzata prima d'ora, che potrebbe essere disponibile già al lancio oppure introdotta successivamente sotto forma di aggiornamento di Black Ops 7. Tra le più richieste dalla community figurano Yemen e Plaza, due ambientazioni molto amate dai fan.

Nel corso dello stesso video, Scronce ha parlato anche del sistema di movimento nel multiplayer, confermando l'assenza di jet pack e delle meccaniche di corsa sui muri. Al loro posto, il team ha introdotto un sistema di omnimovimento ridefinito, che consente di effettuare salti contro i muri concatenabili fino a tre volte. Lo scatto tattico, introdotto nel capitolo precedente, è stato rimosso e ora sarà disponibile solo come perk.

Vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC a partire dal 14 novembre. Al lancio sarà incluso anche nel catalogo di PC e Xbox Game Pass Ultimate.