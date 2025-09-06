L'eShop propone i “Saldi Block-Buster”, tra le offerte anche Cyberpunk 2077 e altri giochi Nintendo Switch 2

Sull'eShop di Nintendo sono disponibili le offerte dei "Saldi Block-Buster" che includono centinaia di titoli in promozione, tra cui anche alcuni giochi per Nintendo Switch 2.
Tra i titoli in promozione per la nuova console, spicca Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, attualmente disponibile a 59,49 euro invece di 69,99 euro, con un risparmio di circa il 15%. Seguono Hogwarts Legacy, proposto a 41,99 euro nella sua versione standard, e Sid Meier's Civilization 7, acquistabile a 48,99 euro: entrambi beneficiano di uno sconto del 30%.
Gli altri sconti in vetrina
Sempre guardando alle offerte sui giochi Nintendo Switch 2, Sonic X Shadow Generations è sceso a 32,49 euro grazie a uno sconto del 35%, No Man's Sky viene proposto a 19,99 euro con una riduzione del 60%, mentre la raccolta Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è disponibile per 37,49 euro, anziché 49,99 euro.
Per quanto riguarda i giochi per Nintendo Switch 1, tra le offerte in evidenza segnaliamo The Legend of Zelda: Link's Awakening a 44,99 euro scontato del 25%, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 15,99 euro (-60%), Mario + Rabbids: Sparks of Hope (-83%), Diablo 3 a 19,79 euro (-67%) e Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition a 23,99 euro (-60%).
I Saldi Block-Buster dell'eShop saranno attivi solo fino al 14 settembre. Trovate l'elenco completo delle offerte anche nella versione web dello store, a questo indirizzo.