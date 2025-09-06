I Samsung Galaxy S26 Edge si mostrano nei render CAD: ecco un primo sguardo al loro design

Dopo varie indiscrezioni, nelle scorse ore sono stati mostrati alcuni render basati sui file CAD dei Samsung Galaxy S26 Edge. Attraverso queste immagini possiamo dare una prima occhiata al possibile design dei nuovi modelli, ovviamente specificando che si tratta di informazioni non ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite, sebbene le fonti siano piuttosto affidabili. Diamo quindi un'occhiata (l'immagine in copertina è puramente indicativa, quindi continuate a leggere per vedere i render effettivi).

Il design del Galaxy S26 Edge Le immagini sono state condivise da Android Headlines in collaborazione con il noto leaker OnLeaks. Si tratta di quattro render che mostrano il possibile design del Galaxy S26 Edge e, secondo quanto confermato dalla testata, il nuovo modello sostituirà sia il Galaxy S25+ che il Galaxy S25 Edge allo stesso tempo. Sono previste anche diverse novità, dato che lo smartphone dovrebbe essere più sottile dell'S25 Edge e includere anche il supporto Qi2 con magneti all'interno. I render del Galaxy S26 Edge Tra i principali cambiamenti dovremmo trovare un'ampia camera-bar piuttosto sporgente. Una novità che per certi versi strizza l'occhio ai nuovi modelli Apple. Questo aspetto particolare può confondere gli utenti, dato che sono presenti solo due fotocamere. La sporgenza pare sia giustificata proprio dalla sottigliezza del telefono, quindi non si parla di sensori particolarmente grandi, piuttosto di motivazioni tecniche. Samsung Galaxy S26 Edge e la camera bar Ad ogni modo, sempre secondo quanto riportato dalla testata e da altre indiscrezioni, l'S26 Edge misurerà 158,4 x 75,7 x 5,5 mm (10,8 mm compresa la sporgenza della fotocamera).