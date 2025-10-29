YouTube impone nuove restrizioni per i video su videogiochi violenti

L'aggiornamento si attiverà il 17 novembre e avrà impatto su tutti gli account dei minorenni e sugli utenti che non hanno fatto l'accesso con il proprio account.

Le novità di YouTube

YouTube spiega che considererà anche la lunghezza delle scene violente e se la violenza è il focus della scena oppure qualcosa di secondario. Inoltre, valuterà se la violenza del video è rivolta a un personaggio "che assomiglia a un vero essere umano".

YouTube limiterà i video violenti ai minorenni

Secondo YouTube, i creatori di contenuti potrebbero avere dei modi per "giocare le missioni evitando il contenuto che causerebbe una restrizione del video". Un modo più semplice, sempre indicato da YouTube, è di censurare le scene violente.

Già ora YouTube limita la visibilità dei video che includono "glorificazione della violenza" con presenza di tortura, ferite gravi o morti violente con sangue, con alcune eccezioni per i videogiochi. Ora, però, la situazione sta cambiando in quanto "le politiche di YouTube sono pensate per adattarsi a un mondo digitale in continua evoluzione e queste novità riflettono il nostro continuo impegno nel proteggere i giovani utenti e supportare una piattaforma responsabile".

A tutto questo si aggiunge il fatto che verrà impedito ai content creator di direzionare gli utenti verso contenuti online considerati gioco d'azzardo e legati a beni digitali come skin di videogiochi, elementi estetici o NFT. Verranno messe anche delle restrizioni legate all'età sui contenuti dedicati ai social casinò.

Ricordiamo anche che questo mese è arrivato YouTube Premium Lite in Italia.