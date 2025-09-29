Morto il fondatore di Carpe Fulgur, chiude l'editore di giochi indie giapponesi come Recettear

Andrew "SpaceDrakeCF" Dice, uno dei fondatori di Carpe Fulgur, è morto. A darne notizia sui social media è stato Robin Light-Williams, che ha anche annunciato la chiusura dell'editore. Andrew Dice era conosciuto soprattutto per il suo lavoro sui videogiochi giapponesi, in particolare sui titoli indie. Il primo progetto cui lavorò Carpe Fulgur fu Recettear: An Item Shop's Tale, un gioco che unisce la gestione di un negozio di oggetti con l'esplorazione di dungeon alla ricerca di merce da vendere. Fu pubblicato nel 2010 e ottenne un grande successo.
Chiusura dell'editore
"Ciao a chiunque stia leggendo. Sono Robin Light-Williams, in passato traduttore principale per Carpe Fulgur." Ha scritto Light-Williams in un post su X. "Mi dispiace moltissimo annunciare che il mio amico e socio in affari Andrew Dice, @SpaceDrakeCF, è venuto a mancare. A seguito di ciò, Carpe Fulgur cesserà le proprie attività."
Il messaggio non spiega le cause della morte di Dice, ma dà indicazioni su cosa accadrà ai titoli del catalogo dell'editore.
Carpe Fulgur si è occupata di diversi titoli nel corso degli anni, come Chantelise: A Tale of Two Sisters, Fortune Summoners e This Starry Midnight We Make. Più di recente, Dice ha lavorato come traduttore per Super Robot Wars 30 di Bandai Namco e come editor per Trails Through Daybreak di Falcom e NIS America. Uno degli ultimi post messi in evidenza da Dice sui social riguardava lo sviluppo di Recettear HD Edition, l'edizione rimasterizzata del primo titolo della compagnia.
Per quanto riguarda i giochi su cui Carpe Fulgur ha lavorato, Light-Williams ha dichiarato che tutti i diritti di pubblicazione torneranno ai rispettivi sviluppatori. Su Steam, i quattro titoli citati mostrano ancora Carpe Fulgur come publisher. Light-Williams ha detto nello specifico:
"Come scritto nei nostri contratti, restituirò i diritti delle traduzioni dei giochi indie che abbiamo pubblicato agli sviluppatori, i quali, si spera, potranno rivenderli su Steam affinché tutti possano averli. Grazie a tutti per tutto. Questo sarà il mio ultimo post su questo account e come parte di Carpe Fulgur. Vi auguro ogni bene e spero che ci ricorderete con affetto."