Samsung Galaxy S26 FE sarà il nuovo campione del rapporto qualità-prezzo grazie a Qualcomm

Fino allo scorso anno, i produttori erano costretti a scegliere lo Snapdragon 8 Elite come unica opzione di fascia alta. Questo limitava la flessibilità di brand come Samsung, che si ritrovavano a dover bilanciare costi elevati e prestazioni premium, spesso sacrificando il valore percepito dei modelli "Fan Edition".

Samsung Galaxy S26 FE: cosa cambia per questa serie?

Con il 2025, però, Qualcomm ha introdotto una novità importante: oltre allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, è stato presentato anche il Snapdragon 8 Gen 5, un SoC che condivide la stessa litografia a 3nm (N3P) del fratello maggiore, ma con una configurazione meno spinta e frequenze più contenute.

Il grande vantaggio di questo chipset è l'utilizzo dei core Oryon proprietari di Qualcomm, che garantiscono maggiore efficienza e prestazioni di alto livello pur a un costo inferiore. Come dichiarato da Alex Katouzian, Group GM di Qualcomm, l'obiettivo è offrire "più scelte e flessibilità, pur mantenendo funzionalità da flagship". Un compromesso ideale per un dispositivo come il Galaxy S26 FE.