I seguiti di Ghost of Yotei lasceranno il Giappone? Sucker Punch risponde

Ghost of Tsushima è stato un successo e il team di sviluppo sta provando a ripetere il risultato con il nuovo gioco, Ghost of Yotei. Sebbene il videogioco ci porti in un nuovo periodo storico e ci metta nei panni di un nuovo personaggio, rimane sempre ambientato in Giappone.
Sarà però mai possibile vedere un nuovo "Ghost" in altre parti del mondo, come accade con Assassin's Creed?
Le parole del capo di Sucker Punch sulla serie di Ghost
A parlarne è il capo dello studio Brian Fleming con Ungeek. La risposta breve è che no, Fleming non riesce a immaginare che la serie "Ghost" abbandoni l'arcipelago nipponico per approdare su diversi lidi.
Secondo quanto dichiarato, il cuore della serie risiede nel maneggiare un katana: "è parte dell'essenza", dice Fleming. "Non possiamo immaginare un gioco di Ghost ambientato, per dire, nell'Europa feudale. Non ha alcun senso. Ci sono molti giochi ambientati in tale regione, ma non è l'identità di un gioco di Ghost".
Oltre alle armi giapponesi, a essere importante è "la bellezza naturale del Giappone" che svolge un ruolo integrale nell'aiutare a dare al franchise un'essenza. Di conseguenza, i giochi futuri avranno le katana e saranno ambientati in qualche parte del Giappone: ciò che cambierà sarà solo il periodo storico poiché ci sono "certi confini che probabilmente non attraverseremo".
Ricordiamo che Ghost of Yotei arriverà il 2 ottobre su PS5. Vi lasciamo infine a un video confronto Ghost of Yotei vs Ghost of Tsushima che mostra quanto la grafica sia migliorata.