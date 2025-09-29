I seguiti di Ghost of Yotei lasceranno il Giappone? Sucker Punch risponde

Ghost of Tsushima è stato un successo e il team di sviluppo sta provando a ripetere il risultato con il nuovo gioco, Ghost of Yotei . Sebbene il videogioco ci porti in un nuovo periodo storico e ci metta nei panni di un nuovo personaggio, rimane sempre ambientato in Giappone .

Le parole del capo di Sucker Punch sulla serie di Ghost

A parlarne è il capo dello studio Brian Fleming con Ungeek. La risposta breve è che no, Fleming non riesce a immaginare che la serie "Ghost" abbandoni l'arcipelago nipponico per approdare su diversi lidi.

Secondo quanto dichiarato, il cuore della serie risiede nel maneggiare un katana: "è parte dell'essenza", dice Fleming. "Non possiamo immaginare un gioco di Ghost ambientato, per dire, nell'Europa feudale. Non ha alcun senso. Ci sono molti giochi ambientati in tale regione, ma non è l'identità di un gioco di Ghost".

Oltre alle armi giapponesi, a essere importante è "la bellezza naturale del Giappone" che svolge un ruolo integrale nell'aiutare a dare al franchise un'essenza. Di conseguenza, i giochi futuri avranno le katana e saranno ambientati in qualche parte del Giappone: ciò che cambierà sarà solo il periodo storico poiché ci sono "certi confini che probabilmente non attraverseremo".

Ricordiamo che Ghost of Yotei arriverà il 2 ottobre su PS5. Vi lasciamo infine a un video confronto Ghost of Yotei vs Ghost of Tsushima che mostra quanto la grafica sia migliorata.