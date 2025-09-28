Ghost of Yotei vs Ghost of Tsushima: un video confronto mostra quanto la grafica sia migliorata

Ghost of Yōtei sta per arrivare su PS5: la nuova esclusiva sviluppata da Sucker Punch ci riporta in Giappone, alcuni secoli dopo le avventure di Ghost of Tsushima, con un nuovo personaggio e una nuova regione da esplorare. Sebbene si tratta di due giochi simili, ci sono ovviamente varie differenze, comprese la qualità grafica.

Ghost of Yōtei è stato pensato direttamente per PS5, mentre Ghost of Tsushima è nato su PlayStation 4 e solo dopo pubblicato con una Director's Cut per l'attuale generazione. Quale dei due giochi ha però a grafica migliore? La riposta può essere scoperta tramite un video confronto realizzato dal noto canale ElAnalistaDeBits.