Ghost of Yotei vs Ghost of Tsushima: un video confronto mostra quanto la grafica sia migliorata

Ghost of Yōtei sta per arrivare su PS5: la nuova esclusiva sviluppata da Sucker Punch ci riporta in Giappone, alcuni secoli dopo le avventure di Ghost of Tsushima, con un nuovo personaggio e una nuova regione da esplorare. Sebbene si tratta di due giochi simili, ci sono ovviamente varie differenze, comprese la qualità grafica.
Ghost of Yōtei è stato pensato direttamente per PS5, mentre Ghost of Tsushima è nato su PlayStation 4 e solo dopo pubblicato con una Director's Cut per l'attuale generazione. Quale dei due giochi ha però a grafica migliore? La riposta può essere scoperta tramite un video confronto realizzato dal noto canale ElAnalistaDeBits.
Il video confronto tra Ghost of Yōtei e Ghost of Tsushima
Il video, che trovate qui sotto e dura oltre 26 minuti, permette di vedere vari elementi del gioco fianco a fianco. Ovviamente sotto un certo punto di vista è "spoiler": non ci sono dettagli di trama chiaramente, ma alcuni luoghi che magari non sono ancora stati mostrati da Sony nei trailer sono presenti in questo filmato.
Per quanto riguarda ciò che viene confrontato, il video di Ghost of Yōtei e Ghost of Tsushima permette di vedere le differenze nei modelli dei personaggi, così come dettagli come le texture, gli schizzi di sangue, gli effetti della neve, della vegetazione, del fuoco e del fumo.
Più in generale viene mostrato il mondo di gioco, la fisica delle corde, l'interazione col cavallo, l'illuminazione, la gestione dell'acqua, degli animali e anche alcuni elementi di gameplay come il combattimento, l'arcieria, le scalate e la furtività.
Vi segnaliamo infine che Ghost of Yotei piace: la media dei voti internazionali è positiva, ma si passa dal 6 al 10.