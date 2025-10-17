Ecco la lista ufficiale dei dispositivi OnePlus che riceveranno Android 16

Android 16, precisamente il nuovo aggiornamento OxygenOS 16, è stato ufficialmente annunciato e approderà sui vari dispositivi OnePlus nei prossimi mesi. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma non era ancora chiaro quali modelli specifici avrebbero ricevuto l'update. Le novità introdotte dalla nuova versione del sistema operativo sono diverse, con l'intelligenza artificiale che funge da cuore pulsante. L'integrazione di Gemini, in particolare, svolge un ruolo cruciale, ma possiamo aspettarci anche cambiamenti legati all'interfaccia. Vediamo quindi quali dispositivi accoglieranno OxygenOS 16.
Android 16 su OnePlus: programma ed elenco dei modelli
Di seguito vi elenchiamo tutti i modelli che riceveranno l'aggiornamento. Per alcuni dispositivi sarà necessario attendere l'inizio del prossimo anno, precisamente una finestra temporale tra gennaio e marzo. Ricordiamo anche che i modelli OnePlus 15, in arrivo a breve, includeranno già Android 16.
Novembre 2025
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus Open
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus Pad 3
- OnePlus Pad 2
Dicembre 2025
- OnePlus 11 5G
- OnePlus 11R 5G
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3 5G
Q1 2026 (gennaio-marzo)
- OnePlus 10 Pro 5G
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Lite
Per questi ultimi modelli sarà necessario attendere qualche mese.
Le novità dell’aggiornamento
Più che somigliare al Material 3 Expressive, il design strizza l'occhio al Liquid Glass di iOS. Questo linguaggio di design si chiama "Breath with You", tra icone arrotondate e cerchi traslucidi. Vi mostriamo una serie di immagini di seguito, in modo da farvi capire concretamente le novità.
Come vi abbiamo anticipato, l'intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale, con la presenza di innumerevoli funzioni e strumenti. In alcuni casi si tratta di miglioramenti di app già esistenti, ad esempio Mind Space include ora il supporto Gemini. In altri casi, potete ad esempio caricare una foto e chiedere ad AI Writer di generare una didascalia accattivante per le piattaforme social. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.