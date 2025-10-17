Ecco la lista ufficiale dei dispositivi OnePlus che riceveranno Android 16

Android 16, precisamente il nuovo aggiornamento OxygenOS 16, è stato ufficialmente annunciato e approderà sui vari dispositivi OnePlus nei prossimi mesi. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma non era ancora chiaro quali modelli specifici avrebbero ricevuto l'update. Le novità introdotte dalla nuova versione del sistema operativo sono diverse, con l'intelligenza artificiale che funge da cuore pulsante. L'integrazione di Gemini, in particolare, svolge un ruolo cruciale, ma possiamo aspettarci anche cambiamenti legati all'interfaccia. Vediamo quindi quali dispositivi accoglieranno OxygenOS 16.