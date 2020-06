SEGA, l'annuncio del 4 giugno ha a che fare con la realtà virtuale?

SEGA farà un importante annuncio il 4 giugno, sulle pagine del nuovo numero di Famitsu, e secondo il noto leaker Dusk Golem la cosa ha a che fare con la realtà virtuale.

Smentito il rumor su Xbox Series X, che secondo alcune teorie sarebbe stato distribuito in Giappone con un nome differente e un rebranding legato appunto a SEGA, si torna dunque a ragionare su di una nuova console della casa giapponese.

È chiaro infatti che caricare di aspettative questo annuncio, com'è stato fatto dal giornalista giapponese che ha promesso una rivoluzione, implica che non possa trattarsi semplicemente di un gioco, anche se in VR.

Esiste dunque la possibilità che SEGA stia davvero per lanciare una nuova console, magari un handheld o un visore per la realtà virtuale stand alone, che abbia dalla sua una caratteristica dirompente.

Ad esempio potrebbe vantare un prezzo molto accessibile rispetto agli altri dispositivi VR con le stesse specifiche, oppure aprire l'esperienza a novità sensazionali che non si limitino all'impiego dei franchise storici della casa nipponica.

Dopo il posticipo della presentazione di PS5, restano insomma ancora dei motivi validi per guardare con curiosità a giovedì 4 maggio: speriamo ne valga la pena.