Avengers, un video di gameplay dal tie-in di THQ cancellato nel 2011

Il tie-in degli Avengers prodotto da THQ nel 2011 ma cancellato prima della pubblicazione torna a mostrarsi con un lungo video di gameplay che illustra le meccaniche di gioco.

Pensato probabilmente per un'uscita su PC, PS3 e Xbox 360, l'action game in prima persona degli Avengers cancellato da THQ ci metteva al comando dei vari Iron Man, Thor, Hulk e Captain America nell'ambito di una formula cooperativa per quattro giocatori.

Controllando Tony Stark e la sua armatura ci si trovava alle prese con meccaniche in stile sparatutto grazie all'uso dei repulsori e delle numerose armi a disposizione del personaggio, mentre con gli altri Avenger le cose si facevano più fisiche ma anche più approssimative.

Probabilmente è questo uno dei motivi per cui il progetto non ha mai visto la luce, nonostante la popolarità della licenza Marvel che, come sappiamo, verrà ripresa a brevissimo per il promettente Marvel's Avengers prodotto da Square Enix.

Quest'ultimo sarà disponibile nei negozi a settembre nelle versioni PC, PS4 e Xbox One, nonché in streaming su Google Stadia, ma lo rivedremo a fine giugno, in diretta, con il video della War Table.