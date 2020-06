WWE 2K, il prossimo episodio si ispirerà ai giochi di wrestling classici

Il prossimo episodio di WWE 2K si ispirerà ai giochi di wrestling classici, come WWF No Mercy e WWE SmackDown! Here Comes the Pain: lo ha rivelato il supervisore del franchise, Patrick Gilmore.

Sappiamo che WWE 2K21 non si farà e che 2K Games ha deciso per quest'anno di rappresentare il brand con il gioco di wrestling arcade WWE 2K Battlegrounds, ma la serie non è ovviamente stata messa da parte e si prepara a essere rivoluzionata.

"Il core gameplay è uno degli elementi su cui abbiamo investito di più per il prossimo episodio di WWE 2K", ha spiegato Gilmore. "Si tratta di uno dei sei pilastri su cui ci stiamo concentrando nel corso dello sviluppo."

"Ci stiamo ispirando ad alcuni classici del passato molto amati, come WWF No Mercy o WWE SmackDown! Here Comes the Pain, ma anche agli episodi di maggior successo di WWE 2K, nonché ad alcuni titoli di wrestling moderni e picchiaduro, con l'obiettivo di creare delle basi completamente nuove per il gioco."

In attesa di vedere cosa il team di sviluppo sarà in grado di fare, probabilmente già a partire dal prossimo anno, speriamo che l'interpretazione arcade del già citato WWE 2K Battlegrounds non risulti eccessiva come lasciava intendere il primo trailer.