SEGA, la nuova console non è Xbox Series X: rumor smentito, che annuncio sarà?

SEGA potrebbe annunciare una nuova console, ma non si tratta di Xbox Series X: il rumor secondo cui la casa giapponese avrebbe brandizzato la piattaforma Microsoft è stato smentito da un importante personaggio cinese.

Sappiamo che SEGA sta per fare un annuncio che, secondo un giornalista giapponese, promette una rivoluzione, ma a quanto pare la cosa non ha nulla a che vedere con Microsoft, ha chiarito l'analista Daniel Ahmad.

Nelle scorse ore, infatti, molti avevano ipotizzato che il reveal potesse riguardare un accordo per distribuire Xbox Series X in Giappone con un nome differente, effettuando un vero e proprio rebranding basato sulla popolarità di SEGA in patria.

Le cose non stanno così, insomma, ma bisognerà attendere che il prossimo numero di Famitsu veda la luce per capire quale sarà questo fantomatico annuncio rivoluzionario, e in molti ormai sono scettici circa la sua effettiva rilevanza.

Nel frattempo, tuttavia, le cose fra SEGA e Microsoft sembrano andare alla grande, come dimostra l'annuncio di Yakuza: Like a Dragon in uscita al lancio anche su PC, Xbox One e Xbox Series X.

A key opinion leader in China says they have seen the latest Famitsu issue and that they can confidently say that the news is not what has been rumored. (The rumor being that Microsoft would work with Sega to rebrand and launch Series X in Japan).

