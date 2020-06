Windows 10, aggiornamento di maggio 2020: come controllare se il tuo PC è compatibile

L'aggiornamento di maggio 2020 è finalmente disponibile su PC Windows 10. O per essere più precisi: per la prima parte dell'utenza compatibile con l'aggiornamento. Microsoft difatti procede con una distribuzione a scaglioni, in modo tale che nel frattempo possa raccogliere feedback e migliorare l'update. Ma come controllare se il proprio PC è compatibile?

Tutti i PC Windows 10 riceveranno nel corso delle prossime settimane l'aggiornamento di maggio 2020, diventando via via compatibili anche se nei giorni iniziali del rilascio non lo sono ancora. Come controllare dunque se il tuo PC Windows 10 è compatibile? La procedura è molto semplice: bisogna selezionare il Menù Start, quindi la voce Impostazioni, e ancora Windows Update. A questo punto noterete un avviso: "Gli ultimi aggiornamenti sono stati installati", pur con un implicito riferimento agli update precedenti la versione 2004 di Windows 10 (cioè con l'Aggiornamento di maggio 2020 escluso).

A questo punto, una voce completamente inedita avviserà l'utente su PC in questo modo: "Aggiornamento delle funzionalità a Windows 10 versione 2004. L'aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10 è in arrivo. Questo aggiornamento viene offerto al momento per i dispositivi compatibili, ma i tuo dispositivo non è ancora pronto. Quando il tuo dispositivo sarà pronto, l'aggiornamento sarà disponibile in questa pagina".

Se visualizzare questo messaggio, dunque, niente paura: è semplicemente ancora troppo presto per aggiornare il vostro PC. Il nostro consiglio è quello di ricontrollare la pagina a cadenza giornaliera, ogni 24 ore. Non è invece opportuno (anzi, è particolarmente rischioso) procedere ad un aggiornamento tramite fonti esterne.