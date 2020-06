Guerrilla Collective, rimandato di una settimana l'evento di presentazione, con un'iniziativa speciale

Anche Guerrilla Collective, l'evento di presentazione dedicato a publisher e sviluppatori indie, ha infine deciso di rimandare l'evento previsto per questa settimana alla prossima, spostando dunque tutto alle giornate dal 13 al 15 giugno 2020.

Guerrilla Collective raccoglie una serie di publisher e sviluppatori afferenti alla scena indie di varie dimensioni, organizzato per sostituire l'E3 2020 cancellato a causa della pandemia di coronavirus, ma le date previste inizialmente hanno coinciso con gli attuali tumulti in USA e dunque l'organizzazione ha deciso per un ulteriore spostamento.

L'evento si sarebbe dovuto tenere dal 6 all'8 giugno, ma con il messaggio riportato qui sotto l'organizzazione ha fatto sapere di aver spostato tutto ai giorni dal 13 al 15 giugno. Il messaggio non manca di dimostrare il supporto di Guerrilla Collective al movimento Black Lives Matter, che si concretizzerà anche attraverso una nuova iniziativa speciale.

Il 7 giugno verrà effettuato un livestream speciale, organizzato sempre da Guerrilla Collective, interamente dedicato a giochi sviluppati da autori di colore, con protagonisti neri e conversazioni con gli sviluppatori che riguarderanno anche le questioni anti-razziali collegate all'industria videoludica.

Guerrilla Collective è destinato a contenere numerose novità molto interessanti considerando i nomi che fanno parte dell'organizzazione: tra questi troviamo Larian, che ha già promesso informazioni su Divinity oltre a Baldur's Gate 3, oltre alla presenza di Paradox e di tutte le sue produzioni interne, dunque si tratterà di un evento da tenere d'occhio con particolare attenzione.