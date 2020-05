Nintendo Switch, l'aggiornamento 10.0.3 è disponibile per il download

L'aggiornamento 10.0.3 di Nintendo Switch è disponibile per il download per tutte le versioni della console ibrida di Nintendo. Come spesso succede in questi casi, però, non aspettatevi grosse novità: si tratta di un semplice aggiornamento di routine che aggiunge ben poco all'esperienza finale dell'utente.

Se stessimo a guardare solo i log ufficiali che accompagnano gli aggiornamenti della console di Nintendo scopriremmo che sono le macchine più stabili del pianeta. Il 90% di questi update, infatti, "migliorano la stabilità generale del sistema per migliorare l'esperienza degli utenti". In realtà sono state chiuse falle di sicurezza o sistemati problemi software, ma sono tutte cose che difficilmente un utente normale noterà mai.

Dopo le novità legate all'aggiornamento 10.0.0 di Nintendo Switch, i successivi update hanno solo corretto problemi a livello del sistema operativo. Anche nel caso di questa versione 10.0.3 non si sfugge a questa regola: l'aggiornamento è comunque obbligatorio per poter accedere ai servizi online, per questo motivo è importante sapere della sua esistenza.

Come sempre, sarete informati della presenza dell'aggiornamento 10.0.3 non appena collegherete la console alla rete: essendo un update di sicurezza non dovrebbe impiegarci molto a scaricare ed installare il tutto.

Avete notato qualche cambiamento o miglioramento delle prestazioni della console dopo l'aggiornamento?