One Piece, Nami prende vita nel cosplay di shermie_cos

La nuova settimana è cominciata, ma per iniziarla davvero al meglio c'è bisogno di un bel cosplay. Oggi 13 luglio 2020 è il "turno", nuovamente, della bella Nami di One Piece, celebre manga e anime di Eiichiro Oda. Nulla di cui stupirsi: il mondo dei cosplayer celebra costantemente la ragazza in questione con i propri lavori, e in tante versioni diverse.

In particolare, oggi vi mostriamo il lavoro della cosplayer shermie_cos, riportato all'attenzione dal profilo di igcosplays. Si tratta di una rielaborazione parzialmente originale della Nami post salto temporale di One Piece, quindi i costumi sono quelli nuovi ma restano dettagli ben noti al pubblico, come ad esempio il tatuaggio sulla spalla sinistra. La cura dei particolari è notevole, la bellezza del lavoro in sé fuori discussione e anche l'interpretazione è calzante con l'atteggiamento solitamente mostrato dal personaggio.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay di Nami di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento; potete lasciare un commento nell'apposita sezione, se vi va. Prima di salutarci, infine, vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi lavori che vi abbiamo mostrato negli ultimi giorni, a tema anime, manga e videogames: