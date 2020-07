Halo 3 disponibile su PC, aggiornamento per Halo: The Master Chief Collection su PC e Xbox One

Halo 3 è finalmente disponibile su PC da qualche ora, a 13 anni di distanza dalla sua uscita originaria, e arriva in corrispondenza di un grosso aggiornamento applicato a Halo: The Master Chief Collection sia su PC che su Xbox One.

Halo 3 può essere acquistato a parte su PC attraverso Steam o Microsoft Store per 9,99 euro, oppure scaricato gratis come parte integrante dell'intera Halo: The Master Chief Collection, nel caso si sia acquistata quest'ultima a 39,99 euro. La pubblicazione arriva in leggero anticipo rispetto a quanto era stato preventivato, in termini di ore di rilascio.

In corrispondenza del lancio, anche su Xbox One arriva il grosso aggiornamento Season 2 per la Halo: The Master Chief Collection, che richiede un sostanzioso download da 23,4 GB sulla console, oltre che su PC, introducendo diverse novità.

Oltre a correzioni varie, tra le nuove caratteristiche introdotte con l'aggiornamento c'è la modalità Forge per Halo: Reach, Halo 2 e Halo 3, con quest'ultimo capitolo che ottiene numerose nuove possibilità per la modalità in questione. Introdotto anche il "3d Model Viewer" in Halo 3, oltre a un teschio chiamato "Acrophobia". In Halo: Combat Evolved vengono inserite skin per i veicoli.

Potete trovare le note complete della patch a questo indirizzo su Halo Waypoint, come potete vedere si tratta davvero di parecchie novità e correzioni applicate. L'update pesa 20,84 GB su PC attraverso Microsoft Store (le dimensioni totali della Master Chief Collection arrivano a 93,15 GB), 17,6 GB su PC attraverso Steam (dimensioni totali a 124,5 GB) e 23,38 GB su Xbox One (dimensioni totali della Collection a 127,76 GB).

Dopo la recensione di Halo 2, dunque, la raccolta va avanti su PC, mentre rimaniamo in attesa dell'evento di presentazione di Xbox Series X a luglio in cui verrà svelata la Campagna di Halo Infinite.