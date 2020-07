PS Plus: Sony starebbe regalando 10 euro di credito per festeggiare i 10 anni

Sembra che Sony stia regalando 10 euro di credito PlayStation Store ad utenti del PlayStation Network per festeggiare i 10 anni del PS Plus. Non si è ancora capito il criterio col quale il colosso giapponese stia decidendo a chi dare il premio, ma al momento sembra siano stati raggiunti utenti in UK, negli USA e in Europa.

In questa discussione su ResetEra è possibile trovare le testimonianze dei vari giocatori coinvolti. C'è chi dice di aver ricevuto 10 dollari, chi 10 sterline e chi 10 euro.

Il motivo specificato nel messaggio è il festeggiamento dei 10 anni di PS Plus. Come parte dei festeggiamenti tutti hanno potuto scaricare un tema gratuito per PS4 ed è stato indetto un concorso e torneo speciale su NBA 2K20. Ma 10 euro di credito, crediamo, facciano comunque gola.

Questo senza considerare i giochi PS Plus gratis PS4 di luglio 2020.

Nell'attesa di capire come e chi è stato premiato, se bisogna essere abbonati e nel caso da quanti anni; avete ricevuto il vostro regalo?