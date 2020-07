Civilization VI: il pacchetto Etiopia è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Switch

Il secondo pacchetto del New Frontier pass di Civilization VI, Etiopia, è disponibile a partire da oggi per PC, Linux, Mac, PS4, Xbox One e Switch. Questo pacchetto include una nuova civiltà, la revisione di due leader e la modalità Società Segrete.

Scopriamo tutte le novità:

Ethiopia aggiunge un nuovo Leader: Menelik II of Ethiopia, che dà l'accesso all'unità del Calvario di Oromo, all'update della chiesa di Rock-Hewn e all'abilità "Aksumite Legacy".

Grazie a questo aggiornamento è disponibile anche una nuova modalità di gioco: Società Segrete. Questa modalità aggiunge al mondo quattro potenti e misteriose Società segrete. Per stabilire un contatto, bisogna cercare una Società che si nasconde nei Campi barbari, nei villaggi tribali, nelle meraviglie naturali o nelle città-stato. La scoperta non è garantita, ma è più probabile che troviate una Società che altri giocatori non hanno scoperto, o in continenti in cui nessuna Società è stata ancora scoperta. In alternativa, potete investire nella visibilità diplomatica per avere il contatto attraverso gli altri leader.

Scoprire una Società sblocca un Governatore unico nel suo genere con potenti bonus che i giocatori non hanno bisogno di assegnare a una città. Una volta che si diventa membri di una Società, ci si impegna a farne parte per il resto del gioco.

Le alleanze con i giocatori che sono membri della stessa Società generano più rapidamente i Punti Alleanza. I giocatori che sono membri di un'altra Società, tuttavia, non vi ameranno una volta che saranno a conoscenza della vostra affiliazione.

Inoltre il pack dà accesso a al nuovo Distretto Quartiere Diplomatico, agli edifici Consolati e Cancelleria.

Il pacchetto Teddy Roosevelt e Caterina De Medici è invece disponibile solo per i possessori di Civilization VI - New Frontier Pass. Ogni pacchetto contiene un nuovo modello di leader e un nuovo background, nuovi bonus di gioco e un'agenda aggiornata che riflette i cambiamenti della personalità del leader. "Rough Rider Teddy" eccelle nel mantenere la pace nel suo continente natale, mentre "Magnificence Catherine" può travolgere il mondo con Cultura e Turismo.

