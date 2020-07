PlayStation Store, ecco i giochi PS4 a meno di 10 euro con gli Sconti Estivi

PlayStation Store ha dato il via in questi giorni agli Sconti Estivi: come ormai da tradizione, diamo un'occhiata ai migliori giochi PS4 disponibili in offerta a meno di 10 euro.

Si comincia con i titoli davvero imperdibili, che non dovrebbero mancare alla vostra collezione a meno che non abbiate acquistato una PlayStation 4 da pochissimo tempo e stiate dunque ancora recuperando terreno.

Il primo è ovviamente Uncharted 4: Fine di un Ladro, acquistabile a 8,99 euro anziché 19,99 per gli abbonati a PlayStation Plus, ma restando in casa Naughty Dog anche The Last of Us Remastered a 9,99 euro anziché 19,99 va acquistato obbligatoriamente.

Nell'ambito delle esperienze action in terza persona ci sembrano molto interessanti La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor a 9,99 euro anziché 19,99, lo strepitoso remake Yakuza Kiwami a 6,99 euro anziché 19,99, la standard edition di For Honor a 5,99 euro anziché 29,99 e naturalmente la Definitive Edition di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain a 4,99 euro anziché 19,99.

Per gli amanti degli sparatutto ci sono DOOM a 5,99 euro anziché 19,99, Battlefield 1 a 7,99 euro anziché 19,99, il peculiare Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair a 3,99 euro anziché 19,99 e gli shooter in realtà virtuale Bravo Team a 8,39 anziché 29,99 e Farpoint a 8,99 anziché 19,99, in entrambi i casi per gli abbonati a PlayStation Plus.

Restando nell'ambito delle produzioni per PlayStation VR abbiamo l'avventura horror Deracine a 8,39 euro anziché 29,99 ed Everybody's Golf VR a 8,39 euro anziché 29,99, anche qui solo per gli utenti Plus.

Capitolo sportivi e giochi di guida: ci sono eFootball PES 2020 a 7,49 euro anziché 29,99, DiRT 4 a 5,99 euro anziché 29,99, DiRT Rally a 2,99 euro anziché 19,99 e Assetto Corsa a 7,49 euro anziché 29,99, sempre per gli abbonati a PS Plus.